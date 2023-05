Operaio cade dall’impalcatura a Rende, la Procura apre un’inchiesta

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

L’intento è quello di avere giustizia e donare, per quanto sia possibile, un minimo di serenità ai familiari di Pietro Mazzuca, l’operaio morto a Rende cadendo da un’impalcatura. Sull’accaduto, la Procura della Repubblica di Cosenza ha aperto un’inchiesta per fare chiarezza e risalire alla dinamica dell’incidente. Mazzuca infatti, avrebbe perso l’equilibrio mentre era intento a tinteggiare su un’impalcatura. Ha fatto un volo di tre metri cadendo rovinosamente a terra, è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso in codice rosso ma, poco dopo, è deceduto. Le indagini serviranno quindi a comprendere se le cause della morte sono riconducibili a una sicurezza inesistente o se, come si vocifera, a un ictus che lo avrebbe colpito facendogli perdere l’equilibrio. Per tale ragione, la Procura ha disposto il sequestro della salma e l’esame autoptico il quale, si spera, potrà dare una risposta definitiva all’interrogativo di questa, ormai ennesima, tragedia.