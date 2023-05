Omicidio Scorza-Hedhli, giudizio immediato per il complice dei killer

StrettoWeb

La storia che si ripete: l’omicidio di Antonella Lopardo, probabile vittima della ‘ndrangheta di Cassano, ricorda le esatte dinamiche del duplice omicidio Scorza-Hedhli, la coppia italo-marocchina freddata ad aprile 2022 nelle campagne tra Cassano e Castrovillari. E proprio in un giorno così tragico, arrivano le ultime novità circa il processo a carico dell’indagato Francesco Adduci, presunto complice dei killer. Maurizio Scorza, cassanese di 57 anni, e sua moglie Hanene Hedhli, tunisina di 38 anni, sono stati freddati il 4 aprile dello scorso anno, probabilmente attirati nella trappola proprio da Adduci.

Le Forze dell’Ordine hanno ritrovato i due corpi all’interno di un auto, anche se le indagini hanno fatto pensare che il massacro sia avvenuto in un’altra zona. Un omicidio efferato, con un capretto (segnale di probabile stampo mafioso) accanto al marito Maurizio nel cofano, affiliato alle cosche locali, sfuggito a un attacco ‘ndranghetista nove anni prima. L’indagato Adduci, in carcere ormai da un anno, verrà giudicato nell’immediato: lo rende noto la Corte d’Assise di Cosenza, con l’inizio del processo fissato per il prossimo 26 maggio.