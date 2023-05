Nuoto, tutto pronto a Messina per il Memorial “Mirko Laganà”: le info

StrettoWeb

Si alza il sipario sulla 17ª edizione del “Trofeo Piskeo-Memorial Mirko Laganà”, presentata questa mattina a palazzo Zanca, alla presenza del sindaco Federico Basile, dell’assessore alle Politiche sportive Massimo Finocchiaro, del prorettore dell’Università degli Studi di Messina Giovanni Moschella, della presidente della Ssd UniMe Silvia Bosurgi, dell’organizzatrice dell’evento Grazia Laganà e di tutti i collaboratori.

“L’evento alla cittadella sportiva universitaria – ha spiegato il sindaco Basile – prevede tre giorni di sport che non avranno esclusivamente un valore sportivo ed agonistico, ma consentiranno di ricordare il nuotatore messinese Mirko Laganà, campione regionale, scomparso prematuramente, e di ospitare in città migliaia di atleti con le loro famiglie, creando un indotto in termini di turismo e accoglienza. Comune di Messina e Università degli Studi hanno lavorato in sinergia con gli organizzatori per questa nuova edizione del Trofeo Piskeo per fare vivere alla città nuove pagine di sport in un clima collaborativo e costruttivo”.

L’assessore Finocchiaro ha aggiunto che “Messina è orgogliosa di ospitare questa manifestazione, che per il nuoto rappresenta un appuntamento sempre più atteso nel panorama nazionale. Ringrazio tutti gli attori che hanno preso parte a vario titolo all’organizzazione, i partecipanti alla tre giorni di gare e l’Università, oggi rappresentata dal prorettore Moschella, che ha fatto rete con il Comune per la buona riuscita dell’evento. Ribadisco che lo sport è un momento di crescita per ogni atleta e manifestazioni di questa portata devono essere anche momenti positivi ed inclusivi”.

La manifestazione di nuoto si svolgerà da domani, venerdì 26, sino a domenica 28, nella piscina della Cittadella Sportiva Universitaria di Messina, organizzata dall’Asd Piskeo Team e dall’associazione “Mirko Piskeo onlus” con i patrocini del Comune di Messina e dell’Università degli Studi di Messina e l’autorizzazione della FIN Sicilia. Circa 1000 i partecipanti, appartenenti alle categorie esordienti B e A, ragazzi, juniores e unica (cadetti e seniores).

Complessivamente 3.134 atleti-gara più 257 staffette, che difenderanno i colori di 35 società; più rappresentata la Poseidon Catania con 179 iscritti, storicamente dominatrice della kermesse, davanti a Ssd UniMe, seconda a quota 76, Idra Nuoto e Fitness e Aqua-Fit. Nel corso del programma, tornato a svilupparsi in tre giornate, il momento più atteso sarà la gara “Piskeo”, cioè i 50 metri dorso, dedicata a Mirko, che nella specialità è stato campione regionale; ai vincitori, celebrati nell’Albo d’Oro del Trofeo, è riservata una premiazione speciale. Da seguire con interesse pure la cosiddetta “Australiana”, riservata agli artefici dei migliori otto tempi nei 100 stile.