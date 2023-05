Nuoto: Mare Nostrum, bis di Mora, vincono anche Ceccon e Martinenghi

StrettoWeb

Barcellona, 18 mag. -(Adnkronos) – Ancora grande Italnuoto a Barcellona nella giornata conclusiva della seconda tappa del circuito Mare Nostrum. Un superbo Thomas Ceccon, già in forma da grandi appuntamenti, si impone nei 100 stile libero. Il 22enne di Schio – tesserato per Fiamme Oro e Leosport, allenato da Alberto Burlina, ai mondiali di Budapest 2022 oro nei 100 dorso con record del mondo, quattro ori ed un argento agli Europei di Roma 2022 – nuota un buon 48”89, con passaggio in 23”52 a metà gara, alle spalle del fuoriclasse veneto ci sono il giapponese Katsuhiro Matsumoto in 49”04 e il trinidadiani Dylan Carter in 49”09.

Nicolò Martinenghi è padrone invece dei 100 rana. Il campione iridato, continentale e primatista italiano (59”01) – tesserato per CC Aniene e seguito da Alberto Burlina – chiude in 59”98, unico sotto al minuto tra i finalisti; Tete precede il polacco Jan Kalusowski in 1’01”01 e il lituano Andrius Sidlauskas in 1’01”30.

Concede il bis, invece, uno strepitoso Lorenzo Mora che, dopo essersi imposto nei 100 dorso mercoledì, è il più veloce anche nella “sua” doppia distanza. Il 27enne emiliano – tesserato per Fiamme Rosse e VVFF Modena – tocca in 1’59”45. Terzo infine nei 50 dorso, vinti dal ceco Miroslav Knedla in 25”15, Michele Lamberti. Il 23enne figlio d’arte (Fiamme Gialle/GAM Team) conclude in 25”41