Natalità: Picierno, ‘7 maschi a discutere di donne e figli, non è caverna ma Stati generali’

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – “Mi segnalano 7 maschi che intendono spiegarci perché dovremmo fare figli per produrre ricchezza. Tutto molto interessante. Peccato che il dibattito non si svolga in una caverna ma agli Stati generali della Natalità. Non c’è davvero limite al peggio”. Lo scrive, su Facebook, Pina Picierno postando la foto del dibattito ai Stati generali della Natalità con ospiti sul palco solo uomini.