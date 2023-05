Napoli Campione d’Italia, festa dentro e fuori dal “Maradona” per gli eroi dello scudetto | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

A Napoli la festa non si è mai fermata e, almeno fino all’ultima giornata di campionato, quella in cui verrà consegnato il trofeo di Campioni d’Italia, le celebrazioni per la vittoria dello scudetto non avranno fine. Ogni domenica sarà una gioia immensa. La prima è oggi, nel giorno del ritorno allo stadio “Maradona” con lo scudetto finalmente sul petto.

Fuori e dentro lo stadio è un tripudio azzurro di gioia e felicità. Fuochi d’artificio, cori, emozioni che continueranno fino a notte fonda. In campo Osimhen prima sbaglia un rigore, poi ne segna un altro, è l’1-0 che stende la Fiorentina e dà un altro motivo in più per gioire. I calciatori ricevono l’abbraccio dei tifosi.

In campo un after-match che diventa una sorta di show con tanto di cantanti e rapper, vip invitati, le canzoni della tradizione e i cori ormai più famosi, messaggi e video da brividi. Uno show che coinvolge una città intera!

