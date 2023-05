Napoli, Di Lorenzo show: un golazo dell’ex Reggina ammutolisce l’Inter e riapre tutto in zona Champions

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Il capitano, ancora il capitano. Anche Giovanni Di Lorenzo, non ancora sazio dopo la vittoria dello Scudetto, con un super gol regala il successo al Napoli contro l’Inter (3-1) e inguaia nuovamente i nerazzurri nella corsa Champions League, adesso riaperta. In un San Paolo vestito per l’ennesima volta a festa, a rovinare tutto in realtà è Gagliardini, che nel primo tempo, sullo 0-0, si becca il doppio giallo e lascia i suoi in 10.

Inzaghi, che aveva già fatto turnover dopo la dispendiosa e vincente semifinale Champions, va sotto per via del gol di Anguissa, ma poi ha la forza di riaprirla nel finale grazie a Lukaku. Poco dopo, però, si accende l’ex Reggina, che dal limite inventa un tiro a giro degno del miglior Roberto Carlos. E viene giù il San Paolo. Nel finale, l’Inter si sbilancia e permette a Gaetano di fissare il 3-1 in contropiede. Con questo risultato, l’Inter rimane terza ma a 66, con il Milan a -2 dopo la cinquina di ieri sulla Samp. E la Lazio questa sera a Udine può accorciare e tornare terza. Mancano due partite.