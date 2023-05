Napoli campione d’Italia, primo scudetto per Spalletti

StrettoWeb

Napoli, 4 mag. (Adnkronos) – Il terzo scudetto, probabilmente il più importante della sua carriera. Luciano Spalletti ha conquistato con il Napoli il suo terzo campionato, il primo in Italia da allenatore. Nel palmares del tecnico di Certaldo spiccano, oltre al Tricolore, i due titoli vinti tra il 2010 ed il 2012 con lo Zenit; con la formazione di San Pietroburgo ha conquistato anche la Supercoppa di Russia nel 2011 e la Coppa di Russia nel 2009-2010.

L’ex centrocampista ha iniziato la sua carriera in panchina con le giovanili e poi con la prima squadra dell’Empoli nella stagione 1993-1994, Spalletti ha guidato Sampdoria, Venezia, Udinese, Ancona, Roma, Zenit ed Inter prima di approdare al Napoli.

Due le esperienze in giallorosso, la prima tra il 2005 ed il 2009, la seconda nella stagione 2016-2017. Con la Roma ha vinto due coppe Italia, tra il 2007 ed il 2008 e una Supercoppa italiana nel 2007. A livello individuale ha vinto la Panchina d’oro 2005 ed è stato nominato migliore allenatore Aic nel 2006 e nel 2007.