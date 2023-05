Motta San Giovanni: consegnati i lavori per il ripristino della viabilità in via Leucopetra

StrettoWeb

Sono stati consegnati i lavori per la costruzione di un muro di sostegno della viabilità comunale nel rione Branca a Lazzaro. Grazie ad un finanziamento ministeriale di quasi 65 mila euro, saranno ripristinate le condizioni di sicurezza in via Leucopetra, nel tratto interessato da fenomeni di dissesto a causa di eventi meteorici di grande intensità che hanno modificato il terreno dalle caratteristiche particolari. La ditta incaricata dovrà realizzare un muro di contenimento, lungo complessivamente circa 40 metri e di altezza variabile dai 3 ai 5 metri, e le opere accessorie che riguardano lo smaltimento delle acque piovane con dreni posizionati ad interasse costituiti da tubi. Inoltre, l’impresa dovrà posizionare i dispositivi di protezione stradale guardrail.

All’incontro hanno preso parte il sindaco Giovanni Verduci, il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici Rocco Campolo, la responsabile dell’Area tecnica ing. Giovanna Chilà, il direttore dei lavori ing. Domenico Sapia e i responsabili della ditta incaricata “Condelli geom. Antonio”. “Già la prossima settimana il cantiere sarà allestito – dichiara il sindaco Verduci a conclusione del sopralluogo. Le procedure sono state lunghe. È stato necessario intercettare finanziamenti per la progettazione e, una volta ottenuti i fondi e tutte le autorizzazioni sugli elaborati tecnici, è stato possibile partecipare ad un avviso del Ministero ottenendo così le risorse per realizzare l’opera. Il nostro territorio è purtroppo segnato da fenomeni di dissesto e di erosione. A questo si aggiungono i danni causati dagli eventi atmosferici, dagli incendi, dallo spopolamento delle zone più interne, dall’abbandono delle nostre campagne. L’Amministrazione comunale – conclude il primo cittadino – sta lavorando con il massimo impegno per contrastare questi fenomeni e garantire condizioni di sicurezza e di sviluppo”.