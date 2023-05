Motomondiale: Bagnaia, ‘con Vinales incidente di gara, ho una distorsione alla caviglia’

StrettoWeb

Le Mans, 14 mag. – (Adnkronos) – La gara di Francesco ‘Pecco’ Bagnaia a Le Mans è finita a 23 giri dalla fine, in un cambio di direzione costato caro a lui e a Maverick Vinales. “Un incidente di gara”, così lo hanno definito i due protagonisti dopo aver litigato in pista ed essersi stretti la mano qualche minuto dopo. Dopo essere andato al centro medico per una caviglia dolorante, e poi in direzione gara per dare la sua versione, il campione del mondo in carica ha commentato ai microfoni di Sky Sport quanto accaduto nel GP Francia. “In quel momento della gara il passo era lento e stavo gestendo -ha esordito il torinese-. Probabilmente ho sbagliato, perché, se mi fossi messo davanti, non sarebbe successo. In ogni caso, sono le gare e può succedere, ma a questo punto è sempre meglio farsi guidare dall’istinto”.

Poi Bagnaia analizza nello specifico il contatto con lo spagnolo dell’Aprilia. “E? stato un incidente di gara, una circostanza sfortunata anche se evitabile -ha proseguito il pilota Ducati-. Maverick mi ha passato, è andato un po? largo e ci siamo incrociati. Le due traiettorie erano giuste, ci siamo presi e la botta è stata violenta”. Poi sul chiarimento: “Non mi è piaciuta la sua reazione, ma tensione e adrenalina possono giocare brutti scherzi…”. Bagnaia ha anche dato un aggiornamento sulle condizioni della sua, dolorante, caviglia destra. “Credo sia una distorsione, è un po’ gonfia ma nulla di preoccupante”. Il piemontese ha effettuato alcuni esami al centro medico, che per fortuna hanno escluso fratture.