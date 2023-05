Miss Mondo Calabria 2023, è Nicoletta Ventrice la vincitrice della prestigiosa fascia

StrettoWeb

Nel pomeriggio di ieri, sulla scenografica terrazza del resort “CapoSperone”, a Palmi, si è tenuta la finale regionale di “Miss Mondo Calabria“, il concorso di bellezza e talento più antico e prestigioso al mondo. A rappresentarlo, in esclusiva regionale, la nota agenzia “Andrea Cogliandro Eventi“. Durante la gara, le ragazze hanno sfilato in abiti casual e cerimonia. Preparate da un team di professionisti di make-up e hair style, con la presenza della Miss Mondo Calabria 2022, Maria Pullella, si sono intervallate esibizioni di ballo e canto.

Dopo un’attenta selezione della giuria composta da Domenico Latino, giornalista e presidente di giuria; i Manetti Bros, registi; Maria Melissari, ex modella, Mary Bagalà, rappresentante del magazine “E-Style” e il direttore di “CapoSperone”,Giuseppe Di Francia, è stata la concorrente numero 1, Nicoletta Ventrice, vibonese di Briatico, 22 anni, a guadagnare il primo posto e aggiudicarsi così la prestigiosa fascia di MISS MONDO CALABRIA 2023.

Altre sei ragazze sono state elette per rappresentare la Calabria nella pre-finale nazionale di Gallipoli che si terrà già da giorno 1 giugno.

“Eccomi qua a fine serata, – ha commentato a caldo la MISS MONDO CALABRIA 2023, Nicoletta Ventrice – la mia serata, quella che desideravo da molto tempo, a scrivere le prime sensazioni. Ricevere questo titolo è stato un colpo dritto al cuore, quasi da farlo esplodere. Ho provato un mix di emozioni incredibili, mi sono quasi sentita le ali addosso. Sono grata a me stessa per la persona che sono, piena di valori e voglia di fare. Ringrazierò infinitamente la mia famiglia per avermi seguita ovunque e per avermi dato l’opportunità di costruire la mia strada, qualsiasi essa sia. Ringrazio Andrea Cogliandro che, come ho sempre detto, – ha concluso la neo MISS MONDO CALABRIA 2023 – rimane una delle persone più leali, sincere e disponibili di questo mondo”.

“Siamo soddisfatti della riuscita dell’evento– ha commentato il patron regionale di Miss Mondo Calabria– Andrea Cogliandro, della nota agenzia di Eventi e Spettacoli ‘andreacogliandroeventi’. “Un grosso in bocca al lupo a Nicoletta, con l’augurio che possa proseguire il suo percorso portando avanti la Calabria e un ringraziamento a tutte le ragazze partecipanti, ognuna caratterizzata da una bellezza e un’eleganza che ha reso veramente difficile il verdetto da parte della giuria. Ripartiremo già da subito con le nuove selezioni e nuovi casting per l’edizione 2024. L’estate è alle porte e faremo nuove tappe come sempre nelle città più prestigiose della Calabria”.