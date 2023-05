Si è sperato in un miracolo a Laino Borgo: la giovane reggina è ancora dispersa

StrettoWeb

Si era diffusa la notizia che era stata tratta in salvo la ragazza data per dispersa durante una gita sul fiume Lao, ma purtroppo non era così. La ragazza era caduta dal gommone mentre stava facendo rafting a causa di un improvviso ingrossamento del fiume.

Col trascorrere delle ore si sono fatte sempre più flebili le speranze di ritrovare in vita Denise, studentessa di 19 anni di una scuola di Polistena, nel reggino, finita nelle acque del fiume di Laino Borgo, nel Cosentino. Stava facendo rafting insieme ad un gruppo di compagni. Nel momento in cui la giovane è caduta in acqua, il fiume era in piena per via delle abbondanti piogge degli ultimi giorni. Il gommone avrebbe urtato con violenza un masso e quattro ragazzi sono finiti nel fiume.

Tre sono stati subito recuperati, mentre di Denise si é persa ogni traccia. Tutti i giovani erano muniti dei previsti dispositivi di sicurezza, indossando caschetti, giubbotti di salvataggio e mute. A lanciare l’allarme è stata una delle guide che si trovava su un altro gommone con altri ragazzi dello stesso gruppo.

A Laino Borgo si cercava dal pomeriggio

Sono stati allertati i vigili del fuoco, che hanno attivato subito le ricerche mobilitando anche il Nucleo speleo alpino e le associazioni di volontariato. Sul posto anche personale dell’elisoccorso del 118, i carabinieri forestali e quelli della Stazione di Castrovillari. Nella vicina piazzola di atterraggio, realizzata di recente, è atterrato anche un elicottero dell’Aeronautica militare giunto da Gioia del Colle.

Altre squadre a terra hanno raggiunto la parte restante della comitiva, bloccata sulla riva del fiume, per trasferirla in una zona sicura. Un altro ragazzo facente parte dello stesso gruppo di Denise è rimasto leggermente ferito, mentre altri hanno riportato qualche escoriazione. Erano tutti in stato di choc e colpiti dalla scomparsa di Denise. I ragazzi frequentano il liceo statale “Giuseppe Rechichi” di Polistena ed erano in provincia di Cosenza, accompagnati da alcuni docenti di educazione motoria, già da alcuni giorni.