“Minuetto” di Mia Martini compie 50 anni: la fierezza di una donna che rivendica la sua passione

“Minuetto” è una danza popolare francese del XVII secolo il cui termine significa “passetto” ad indicare una danza diligente, delicata, che si esegue a piccoli passi. Ma Mia Martini, a piccoli passi e con la voce potente, è riuscita a toccare corde profondissime dell’anima, frutto di un dolore personale e intimo che ha permesso, a tutti e indistintamente, di immedesimarsi nella sua rabbia. “Minuetto”, il piccolo grande passo della controversa figura di Mimì, ancora troppo lontana dall’essere completamente riabilitata, ha compiuto 50 anni.

Il singolo, uscito il 25 maggio del 1973, è stato travagliato nella composizione, quasi quanto la vita della cantante. Da Maurizio Piccoli a Bruno Lauzi, la spartitura pungente composta da Bembo era diventato un grattacapo per il cantautorato italiano, fino ad arrivare nelle mani di Franco Califano. Il Califfo, ancora poco conosciuto all’epoca, ha stravolto la stesura del testo per poi farlo rifiorire nel capolavoro che conosciamo oggi. Mimì e Califano si incontrarono proprio 50 anni fa e il cantante intese subito che solo la Martini, solo la sua storia disperata eppure fiera, avrebbe potuto cogliere le sfumature sessuali e sensuali delle sue parole.

Come un vestito cucitole addosso, la cantante di Bagnara Calabra, sempre nello stesso anno, portò il brano al Festivalbar e al Festival d’Europa e li vinse entrambi. Oggi, a 50 anni di un successo tormentato e impareggiabile, l’etichetta musicale BMG pubblica ‘Il giorno dopo – 50th Anniversary Edition”, l’album in edizione remastered che contiene, tra i tanti successi, proprio “Minuetto”, il piccolo passo di Mia Martini che l’ha resa grande e la conferma, anche dopo 50 anni, come una delle migliori interpreti della musica italiana.