Il ministro Piantedosi oggi in Calabria: prima tappa a Roccella | LIVE

“Il centro di primo soccorso e accoglienza di Roccella Ionica cambierà a breve in meglio, visto che sono previsti interventi di una certa importanza in modo da potenziare i servizi che in tutti i momenti di bisogno serviranno per fare funzionare al meglio il sistema di accoglienza”.

Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nel corso del sopralluogo che ha effettuato stamattina nel porto di Roccella Ionica, teatro negli ultimi tre anni di oltre 150 sbarchi di migranti.

Nello scalo ionico da alcuni anni è in funzione una tensostruttura utilizzata per la prima accoglienza e il primo soccorso dei migranti.

A Roccella il ministro Piantedosi, che era accompagnato dal sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, ha incontrato il sindaco, Vittorio Zito, ed altri primi cittadini della Locride.

“Il ministro Piantedosi ha incontrato a Roccella Jonica i sindaci della Locride, impegnati in prima linea nell’accoglienza dei migranti. Con l’occasione il titolare del Viminale ha manifestato ai primi cittadini la sua riconoscenza per il rilevante contributo offerto dai Comuni nella gestione del complesso fenomeno e ha garantito il pieno sostegno del governo ai territori maggiormente interessati dai flussi migratori”. E’ quanto si legge sul profilo Twitter del Viminale.

“Di recente – ha aggiunto il ministro Piantedosi – avevo già promesso al sindaco Zito che avrei preso in considerazione le necessità che esistono in quest’area della Locride. E, quindi, di sistemare nel migliore dei modi il centro di prima accoglienza e soccorso. Il lavoro che come governo siamo intenzionati a svolgere fino alla fine in Calabria, ed in particolare nei luoghi di arrivo dei migranti come, appunto, Roccella e Crotone, è comunque finalizzato, viste anche le esigenze e i contesti territoriali e il rispetto nei confronti delle istituzioni e degli abitanti locali, a rendere più sostenibile e gestibile il fenomeno migratorio anche nelle sue cosiddette fasi più acute”.

“Stiamo lavorando con la ricognizione di strutture e la valutazione di fattibilità. Tutto è finalizzato a rendere sostenibile e meno gravose le situazioni che si verificano sul territorio, perché le persone arrivano a prescindere dalla nostra volontà. Ci vogliamo strutturare per sostenere al meglio anche per le situazioni più acute“. Afferma ancora il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sull’ipotesi della realizzazione di ulteriori centri di accoglienza migranti a Vibo Valentia e Crotone.

”Noi vediamo già dei timidi segnali, qualche risultato delle collaborazioni che abbiamo avviato soprattutto con la Tunisia e con la Libia. Voglio essere moderatamente fiducioso che in qualche modo la curva di crescita che avevamo registrato all’inizio dell’anno faccia segnare una flessione. Questo mi aspetto. Voglio essere fiducioso. È un lavoro molto lento, doverosamente lento, che si costruisce mattone dopo mattone, ma insomma penso che tra quell’azione che stiamo facendo lì e il modo di esserci organizzati qui, possiamo rendere tutto più sostenibile“. Lo ha affermato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.