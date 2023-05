Minasi per il ventennale della Fondazione Veronesi: “enormi conquiste nel campo della prevenzione e della ricerca”

StrettoWeb

“In questi giorni – afferma il senatore reggino Tilde Minasi – in qualità di promotrice e presidente dell’Intergruppo parlamentare Oncologia, ho partecipato ad alcuni eventi particolarmente significativi, incentrati sulla lotta contro il cancro. In questi scatti siamo al Senato, dove stamattina abbiamo avuto l’onore di ospitare il ventennale della Fondazione Veronesi, celebrando i suoi enormi successi, le sue enormi conquiste nel campo della prevenzione e della ricerca, che in 20 anni hanno consentito di salvare centinaia di migliaia di vite e continueranno a salvarne tantissime altre”. Continua il senatore: “con il Presidente del Senato e alcuni colleghi abbiamo voluto ringraziare la Fondazione, il suo Presidente, i ricercatori e tutti coloro che ne fanno parte per tutto ciò che hanno fatto finora e continueranno a fare, riflettendo anche sul contributo che la politica in primis deve dare. Ancora grazie e buon ventesimo compleanno!”