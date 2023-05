Minacce all’ex compagna davanti ai figli: indagato un 48enne di Crotone

StrettoWeb

Un altro caso di violenza domestica che colpisce la Calabria: un 48enne di Crotone, a seguito delle indagini svolte dalla Procura della Repubblica, è stato notificato con una ordinanza di divieto di avvicinamento alla persona offesa. La vittima in questione è l’ex compagna, minacciata e vessata durante la durata di tutto il loro rapporto. La coppia infatti, secondo quanto si apprende dalle prime indagini, ha sempre avuto un passato movimentato: la donna, in più episodi, è stata offesa, minacciata e addirittura percossa, in presenza anche dei figli minori. Altri episodi sembrerebbero accaduti anche in luoghi pubblici, a testimonianza di una relazione pericolosa. L’ex compagna, dopo la fine della relazione, ha avuto il coraggio di denunciare l’uomo, il cui destino è ora affidato alle mani della Procura.