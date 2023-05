Milano: sindaco Sesto San Giovanni, ‘madre neonata abbandonata si faccia avanti’

StrettoWeb

Milano, 29 mag. (Adnkronos) – Il sindaco di Sesto San Giovanni Roberto Di Stefano ha invitato la madre che lo scorso 24 maggio ha abbandonato una neonata nel parcheggio dell’ospedale al comune alle porte di Milano a contattarlo, “assicurandole che, qualora il motivo dell?abbandono sia dovuto ad indigenza e motivi economici, il Comune provvederebbe a darle sostegno”. Si legge in una nota.

“Faremo il possibile per assicurare che la bambina possa tornare dalla madre – spiega il primo cittadino – il nostro Comune ha predisposto una serie di progetti e misure di sostegno per dare supporto alle famiglie in difficoltà. Sul nostro territorio ci sono inoltre numerose realtà che lavorano per risolvere queste storie tristi. La madre della bambina non deve avere paura e riconoscere la figlia, noi saremo al suo fianco, non verrà lasciata sola”.