Milano: Sala, ‘strano che la Consob non sia qui ma me ne sono fatto una ragione’

Milano, 17 mag. (Adnkronos) – “Che la Consob non sia a Milano è una cosa un po’ strana”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, intervenuto oggi a margine di un evento organizzato dalla Banca d’Italia. E sui tentativi del Comune di portarla a Milano, “capitale della tecnologia e della finanza”, aggiunge: “Quello che mi avevano spiegato all?epoca quando avevo provato a insistere è che ci sarebbero stati dei problemi sindacali e delle difficoltà di chi oggi è impiegato a Roma a venire a Milano, il che è comprensibile”.

Tuttavia, il sindaco cita per contrasto l’esempio di Sky: “alla fine credo che sia stata una buona operazione per Sky. Ha portato una parte dell?informazione molto focalizzata sull?economia internazionale nella città dove ha più senso”. E conclude che “senz’altro è stata un’operazione faticosa” ma Sky, da quanto gli dicono, “è contenta”.

Sala conclude che “nel privato certe cose si fanno, nel pubblico apparentemente non si possono fare. Può essere contestabile, ma me ne sono fatto una ragione”.