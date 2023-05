Milano: mons. Delpini, ‘responsabilità rendere conto bilancio Arcidiocesi uso risorse gente’

StrettoWeb

Milano, 31 mag. (Adnkronos) – “Noi sentiamo la responsabilità di fare un bilancio di missione, per rendere conto, perché la diocesi come le singole parrocchie hanno modestissime risorse proprie, quindi le risorse con cui possiamo svolgere la nostra missione sono quelle che vengono dalla gente”. Lo sostiene monsignor Mario Delpini, Arcivescovo di Milano, intervenuto a margine della presentazione della prima edizione del “Bilancio di missione dell’Arcidiocesi di Milano”, tenutasi stamattina nella Curia arcivescovile di Milano.

In particolare, precisa mons. Delpini, le risorse provengono “sia da chi firma per l’8 per mille, che fornisce una risorsa importante, sia dal numero della gente che nelle singole parrocchie o iniziative contribuisce ad offrire risorse alla diocesi”, e per questo la diocesi “sente il dovere di rendere conto di come usiamo queste risorse: la gente offre risorse perché condivide la missione della Chiesa e non per un altro scopo, e quindi noi dobbiamo dimostrare -sottolinea l’Arcivescovo- che le risorse sono effettivamente destinate alla missione della Chiesa, che è quella di annunciare il Vangelo, di prendersi cura dei poveri e favorire l’educazione dei giovani”, conclude.