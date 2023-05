Milano: designer statunitense chiede aiuto dopo sospetta violenza poi si dilegua

StrettoWeb

Milano, 27 mag. (Adnkronos) – Una ragazza di 27 anni di nazionalità statunitense è stata soccorsa ieri, a Milano, dopo un probabile episodio di violenza. La giovane, che lavora come designer nel settore delle automobili, è stata trovata nel tardo pomeriggio nei pressi del parco di Trenno, al quartiere Bonola, da un cittadino che ha subito allertato una pattuglia della polizia locale presente nella zona.

Agli agenti, la giovane ha riferito di avere subito un’aggressione, forse una violenza, senza però riuscire a specificare altro, dal momento che risultava in condizioni psichiche molto agitate. Accompagnata alla clinica Mangiagalli per il soccorso e gli accertamenti, di lei si sono presto perse le tracce. La donna se ne è andata prima di essere visitata.

La polizia ha subito diramato le ricerche per poterla rintracciare e garantirle le dovute cure; nel frattempo sta conducendo le indagini anche attraverso le telecamere presenti nella zona dove sarebbe avvenuta l’aggressione. La giovane avrebbe provato a descrivere la persona che l’avrebbe aggredita, ma nulla di quanto accaduto è ancora è chiaro.