Orgoglio Milan, 2-0 alla Lazio e rilancio Champions: ma Leao si fa male prima dell’euroderby

Dopo il brutto pareggio contro la Cremonese, acciuffato in pieno recupero, il Milan rialza la testa con orgoglio e si rilancia in zona Champions battendo la Lazio. I rossoneri giocano in modo differente quando sentono aria di big match e fanno più fatica con le piccole, specie quando di mezzo c’è la distrazione chiamata Champions League.

A tal proposito: l’ansia dei tifosi rossoneri è per le condizioni di Rafael Leao. A 4 giorni dall’euroderby contro l’Inter, il portoghese è stato sostituito per infortunio al 10′ del primo tempo. Problema all’adduttore della gamba destra, verrà rivalutato nei prossimi giorni anche se, secondo Pioli, sembra essersi fermato in tempo.

Anche senza Leao il Milan porta a casa tre punti fondamentali. Succede tutto nel primo tempo: Bennacer apre le danze battendo Provedel dopo un bell’uno-due con Giroud in area; Theo Hernandez mette uno dei suoi straordinari, dirompenti, punti esclamativi poco dopo con una corsa rugbistica da un’area all’altra con palla che termina sotto l’incrocio. Il Milan riagguanta temporaneamente il 4° posto a -3 dalla Lazio e a -2 dalla Juventus. Adesso testa al derby di Champions, con o senza Leao.

Classifica Serie A

Napoli 80 Lazio 64 Juventus 63 Milan 61 Inter 60 Atalanta 58 Roma 58 Fiorentina 46 Bologna 45 Monza 45 Torino 45 Udinese 43 Sassuolo 43 Salernitana 35 Empoli 35 Lecce 31 Spezia 27 Verona 27 Cremonese 21 Sampdoria 17