Inter letale e devastante, il Milan si sveglia tardi: l’andata dell’Euroderby va a Inzaghi (0-2)

Devastante. E letale. Un’attesa lunghissima, quella dell’Euroderby di Champions League Milan-Inter. Un’attesa lunga 20 anni. Ma la partita si decide praticamente in 10 minuti. Dzeko e Mkhitaryan fanno 0-2 in avvio e regalano l’andata delle semifinali ai nerazzurri. Inzaghi schianta Pioli e parte da una considerevole posizione di vantaggio in vista del ritorno.

Dall’approccio, forsennato, dell’Inter, si capisce subito quale può essere il copione di gara. I ragazzi di Inzaghi sono indemoniati. Sembrano 18 in campo. Grande intensità, pressing, aggressività. E cinismo all’ennesima potenza. Prima occasione: gol. Corner, Calabria è davanti a Dzeko ma gli lascia un po’ di spazio. E al bosniaco non va lasciato neanche un millimetro. E così piattone al volo e 1-0. Milan frastornato. Non c’è. È assente. E lascia un enorme buco in mezzo a Mkhitaryan, che fa 0-2. Non è passato neanche un quarto d’ora. Per tutto il primo tempo, una sola squadra in campo. E c’è anche un palo di Çalhanoğlu. Beffa rossonera anche per l’infortunio a Bennacer, che lascia spazio a Messias.

Nella ripresa, prevedibile l’abbassamento del ritmo da parte dell’Inter, che ha dato tutto nei primi 45 minuti. I cambi svegliano così il Milan, trascinato da Tonali e da un Origi che ha impattato bene dalla panchina. Ma il risultato non cambia. Tonali colpisce il palo, Messias spreca. E finisce così. Derby piacevole e che non ha tradito le attese. Ma al ritorno, tra una settimana, sempre a San Siro, al Milan servirà l’impresa.