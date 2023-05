Migranti: Braga (Pd), ‘risposta pasticciata a questione epocale’

StrettoWeb

Roma, 4 mag. (Adnkronos) – “Una risposta disumana, illegale e che scarica sui territori problemi e criticità difficili da gestire. È così che il Governo Meloni ha pensato di dare una risposta alla questione epocale dell?immigrazione dopo la tragedia di Cutro”. Così in una nota Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.

“Alla superficialità e all?approssimazione del Governo opponiamo una richiesta non più rinviabile per cambiare le politiche migratorie e dell?accoglienza italiane ed europee. Chiusura dei porti, blocchi navali e accordi con paesi terzi che non rispettano sicurezza e diritti umani non possono essere una strategia. Da Cutro abbiamo imparato ancora una volta quello che il governo non vuole sentire: chi è in pericolo va sempre soccorso e salvato”.