Messina Vinyl Fest, è tutto pronto per l’evento dedicato agli amanti della musica e dei vinili

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

E’ tutto pronto per il Messina Vinyl Fest, in programma domenica 28 maggio dalle ore 10.00 alle 20.00 al Sunset di Mortelle (con un contributo di 2 euro per l’ingresso e gratuito fino a 16 anni). Sarà una giornata all’insegna della musica, con la presenza di numerosi stand di espositori e venditori di vinili (dodici in totale, provenienti da diverse regioni), fra i quali: Sonatine Dischi da Cosenza, Semplicemente Dischi, nuova realtà di Catanzaro, Oblique Strategies e thereal vinyl pusher da Roma ed i venditori messinesi Riccardo El Ponta, Il Musichiere, Lucentini e Cuminale

Presenti anche stand di oggettistica vintage e abbigliamento: tra cui Ottica Sciutteri, La Vecchia Soffitta Modernariato SiciliAmore. Spazio anche all’artigianato con I Lignu, Nakei Boutique, I Pikini e Fy Artigiane.

Gli organizzatori del MVF hanno puntato su una esperienza musicale a 360 gradi attraverso l’utilizzo di diversi linguaggi (dj set, live, talk) nella suggestiva cornice del Sunset di Mortelle. L’obiettivo è quello di dare voce ai talenti del territorio, dalla Sicilia e dalla Calabria, attraverso una giornata che propone sonorità trasversali, (disco, reggae, funky, cumbia, dub). E’, infatti, previsto un programma di appuntamenti musicali particolarmente ricco:

Dalle ore 12 si svolgerà un talk e dei live acustici a cura di TUMA Records (neonata etichetta discografica indipendente messinese) e LetteraEmme: saranno protagonisti i Basiliscus P e La Stanza della Nonna (LSDN).

Le due band messinesi si racconteranno ai giornalisti di LetteraEmme (media partner dell’evento) e concluderanno gli interventi con alcuni brani tratti dai loro ultimi album.

Saranno, inoltre, organizzati dj set per tutto il giorno. Saranno presenti: Disco Tic (da Reggio Calabria), Ssaramood (da Siracusa), Bluemarina & Stereo8 (Messina/Roma), Mish Mash Sound System (Milazzo) e Turki (Messina).

Parteciperà anche il siracusano e Jah Sazza, musicista, Dj-Producer nonché batterista e percussionista, con un background ricco di prestigiose collaborazioni tra cui Roy Paci. Si presenta ricco di influenze e sonorità globali partendo dalla cadenza in levare del Reggae-Ska che unendosi alle battute tipiche del Funk, ai chiari riferimenti Afrocentrici e il caloroso Jazz Latino, di certo non trova spazio a limiti nel campo musicale.

Tutti i visitatori avranno anche la possibilità di pranzare al Sunset, trascorrendo così una domenica diversa dal solito.

Da segnalare la presenza di tre associazioni no profit che parteciperanno all’evento: l’Associazione Nino Cucinotta, Puli-Amo Messina ed Ecosfera Diving Center. Al MVF si potranno sostenere i loro progetti di solidarietà e, gli stessi promotori dell’evento, sosterranno queste associazioni devolvendo una parte dell’incasso della giornata.

I partner dell’evento sono: Mish Mash Festival, il famoso evento di Milazzo che si terrà ad agosto; LetteraEmme (media partner), Tuma Records, ituoigelatinipreferiti, Freetime Dj Radio (partner tecnico). l’Associazione Nino Cucinotta, Puli-Amo Messina.