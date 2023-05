Messina: il viale San Martino sarà isola pedonale soltanto nei weekend | DATE

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

A partire dall’8 e sino al 30 giugno prossimi, il viale San Martino a Messina sarà isola pedonale soltanto nei weekend. È quanto ha deciso la Giunta comunale nella seduta tenutasi ieri pomeriggio. Nel provvedimento, presentato dal vicesindaco e assessore alla Mobilità Salvatore Mondello la squadra del sindaco Federico Basile, si evidenzia ancora una volta l’importanza dell’isola pedonale nel centro città quale strumento di tutela e valorizzazione dei beni architettonici e volano di sviluppo commerciale. “L’importante è avere ben chiaro l’obiettivo da raggiungere – osserva l’Amministrazione – e mantenere un approccio empirico che, basato sull’osservazione dei dati, ci permette di procedere per aggiustamenti tenendo conto della risposta degli operatori e dei cittadini e delle eventuali criticità segnalate. Quest’ultimo provvedimento rappresenta quindi un’ulteriore tipologia di area pedonale sperimentale, riferita alla giornate di sabato e domenica. Misure di questo tipo devono contemperare esigenze diverse come quelle dei residenti, a quelle dei commercianti e dei lavoratori, a quelle dei turisti, comprendere diverse variabili quali, i servizi, una piena informazione sugli stessi, incrociare perimetri spaziali e fasce orarie, nonché la modifica delle abitudini della comunità cittadina. Pertanto, per realizzare un perfetto equilibrio tra elementi differenti e giungere alla piena realizzazione del nostro obiettivo, condiviso e condivisibile, di riorganizzazione urbana e di Città a misura d’uomo sarà testato questo nuovo aggiustamento progressivo per arrivare alla soluzione ottimale”. L’Amministrazione – si legge nella delibera – ha dato mandato al Servizio Mobilità urbana di predisporre la relativa ordinanza per disciplinare la viabilità nell’area circostante.