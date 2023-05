Messina: studenti in Erasmus ospiti in visita a Palazzo Zanca

StrettoWeb

Hanno fatto tappa al Comune di Messina i giovani studenti di tre paesi europei, Portogallo, Lettonia e Romania che in qualità di partners, in collaborazione con l’Istituto comprensivo La Pira – Gentiluomo diretto da Luisa Manto, hanno aderito al progetto Erasmus “Together in the Winds of Change”. Ad accompagnare a Palazzo Zanca, la delegazione straniera composta da undici tra ragazze e ragazzi e otto docenti, unitamente a otto studenti dell’Istituto scolastico messinese, c’erano le referenti dell’iniziativa le professoresse Pinella Bertuccelli e Stefania Donato. Il gruppo scolastico è stato accolto dal sindaco Federico Basile e dall’assessore alla Pubblica Istruzione Massimo Finocchiaro.

Nel dare il benvenuto agli studenti, il Primo cittadino ha sottolineato l’importanza del progetto Erasmus che “non dà soltanto la possibilità di visitare e conoscere luoghi e territori nuovi – ha detto Basile – come, nel caso specifico, la città di Messina, ma apre all’integrazione tra culture e modi di vivere, favorisce il confronto, il racconto e la condivisione di esperienze di vita per promuovere la solidarietà e l’inclusione in un’Europa che vuole essere unita nella diversità”. Nel corso della visita gli studenti hanno anche avuto modo di apprezzare i dipinti e i vessilli che arredano la stanza del Sindaco, la Sala Falcone Borsellino, ed ancora il Salone delle Bandiere e l’Aula consiliare. Al termine dell’incontro il Sindaco Basile ha donato ai giovani ospiti stranieri i gagliardetti della Città di Messina.