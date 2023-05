Messina: studenti europei dell’Erasmus in visita a palazzo Zanca

StrettoWeb

Grazie ad un progetto Erasmus dell’Istituto Comprensivo Statale Tremestieri, studenti provenienti da scuole di Portogallo, Turchia, Macedonia, Romania e Bulgaria, stamani hanno fatto tappa al Comune per una visita al palazzo Municipale. Un’occasione d’incontro con il sindaco Federico Basile in cui è stata sottolineata l’importanza degli scambi culturali tra Paesi di differenti culture. Ad accompagnare i ragazzi e i docenti delle scuole straniere, c’erano la dirigente scolastica Giuseppina Broccio; le docenti Angela Patti referente del progetto; le esperte linguistiche Anna Fazio e Grazia Zagami; e in qualità di partner l’avv. Carlo Mastroeni. Nel dare il benvenuto agli studenti, il Primo cittadino ha sottolineato l’importanza dei progetti Erasmus, nella fattispecie “Best practices for reducing the bullying and school dropout rates”, e più in generale “oggi più che mai – ha aggiunto Basile – esperienze come queste contribuiscono allo scambio costruttivo tra popoli e culture e sono esempi concreti di come si possa vivere in un’ottica di pace e rispetto, attraverso la conoscenza e lo scambio di esperienze umane, d’amicizia e integrazione”. Nel corso della visita gli studenti hanno poi avuto modo di apprezzare i dipinti e i vessilli che arredano la stanza del Sindaco, la Sala Falcone Borsellino, ed ancora il Salone delle Bandiere e l’Aula consiliare. Al termine dell’incontro il Sindaco Basile ha donato ai giovani ospiti stranieri e alle delegazioni di docenti dei gadget con lo stemma della Città di Messina.