Lavori di ricostruzione dell’impalcato del ponte sul “Torrente Mela”, tavolo tecnico in Prefettura

La problematica relativa ai lavori di consolidamento e ricostruzione dell’impalcato del ponte sul “Torrente Mela” e delle conseguenti limitazioni al traffico veicolare ha costituito, in data odierna, oggetto di un tavolo tecnico coordinato dal Prefetto, Cosima Di Stani, su richiesta del Sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto in sintonia con il Sindaco di Milazzo. All’incontro hanno partecipato oltre ai citati Amministratori, al Sindaco del Comune di Merì ed ai rappresentanti delle Forze dell’Ordine, anche la Città Metropolitana, i Vigili del Fuoco, l’Autorità di Bacino, il Genio Civile, l’ASP, il 118, l’ANAS, la Protezione Civile Regionale, nonché il Presidente del Consorzio Autostrade Siciliane.

In apertura dell’incontro, il Prefetto, dopo aver sottolineato la inderogabile necessità della realizzazione dei lavori in argomento ed aver preso atto delle preoccupazioni manifestate dai suddetti Sindaci in ordine alle inevitabili ripercussioni che gli stessi comporteranno sulla circolazione stradale, ha chiesto all’Ing. Capo del Genio Civile – che ha effettuato apposita perizia di variante nell’ambito del progetto principale per la realizzazione di un by pass viario immediatamente a valle del viadotto oggetto dei lavori – di conoscere tempi e modalità di realizzazione dello stesso che consentirà, con le dovute limitazioni ed attenzioni, di oltrepassare il Ponte di cui trattasi. Si è preso atto che i tempi di lavorazione del cennato by pass dureranno circa trenta giorni ed inizieranno a breve, una volta acquisiti dal Genio Civile tutti i pareri appositamente richiesti ed espletate le formalità tecnico – amministrative di rito.

Particolare attenzione è stata anche posta sulla necessità di far sì che sui percorsi alternativi siano evitati rallentamenti/interruzioni dovuti a parcheggi selvaggi e che siano adottate tutte le misure necessarie per rendere scorrevole il traffico e facilitare il passaggio di eventuali mezzi di soccorso, considerata la presenza di ospedali e di vie di fuga.

Al Presidente del CAS, presente al tavolo, il Prefetto ha attenzionato un aumento del flusso veicolare sulla rete autostradale nel tratto Milazzo Barcellona e viceversa, essendo questa un’ulteriore alternativa utile a decongestionare il traffico che, sicuramente, avrà un significativo incremento in vista dell’imminente stagione estiva.

Si è sottolineata, altresì, la necessità che una volta aperto il by pass, la Città Metropolitana in collaborazione con gli Amministratori locali, pianifichi controlli per monitorare h 24 il flusso veicolare e garantire nel contempo la sicurezza e l’incolumità degli utenti che vi transiteranno. Da ultimo si è concordato, sulla scorta di specifiche segnalazioni dei Sindaci, l’opportunità di effettuare appositi sopralluoghi congiunti con l’ANAS per verificare le criticità dagli stessi rappresentate e, conseguentemente, adottare tutte quelle misure necessarie a mitigare i disagi alla popolazione.