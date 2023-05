Messina: rimozione di auto in stato di abbandono | DETTAGLI

StrettoWeb

Prosegue l’attività di rimozione dei veicoli in stato di abbandono sul territorio cittadino curato dal Settore veicoli in stato di abbandono del Servizio Operativo Territoriale Polizia Stradale e sicurezza Urbana.

Nei primi quattro mesi del 2023 sono state rimosse 119 carcasse di veicoli. Contestualmente sono stati elevati 78 verbali ai detentori e/o proprietari dei veicoli abbandonati, ai sensi del D.Lvo 209 del 2003 per un importo pari ad € 123.266,90. I mezzi, dopo essere stati prelevati, sono stati consegnati ai centri di raccolta autorizzati per la demolizione e la contestuale radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico.

Si invitano i proprietari di veicoli da rottamare a seguire la procedura, per legge, prevista per la demolizione, e la cittadinanza a segnalare qualunque tipo di veicolo (ciclomotori, motocicli, autovetture e camion) in evidente stato di abbandono all’indirizzo di posta elettronica rimozionecarcassepm@comune.messina.it oppure alla Centrale Operativa della Polizia Municipale al numero 090771000 o attraverso le Circoscrizioni.