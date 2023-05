Messina: proseguono i lavori di adeguamento presso la sede della VI Circoscrizione

StrettoWeb

Da lunedì 8 a venerdì 12 maggio prossimi, gli uffici della sede della VI Circoscrizione, siti in via Consolare Pompea 1853 a Messina, rimarranno chiusi al pubblico. Il provvedimento è stato disposto dal dipartimento Affari Generali, di concerto con il dipartimento Servizi Manutentivi, per consentire la prosecuzione dei necessari interventi di adeguamento dell’impianto elettrico.

Nei predetti giorni l’utenza potrà recarsi presso le sedi delle altre Circoscrizioni o a Palazzo Zanca.