Messina presente a Genova al 1° Comitato di Sorveglianza del PN Metro plus e città medie sud

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Il direttore generale del Comune Salvo Puccio ha rappresentato la Città di Messina, anche nella qualità di componente del Comitato di sorveglianza della programmazione PON, al 1° Comitato di Sorveglianza (Cds) del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, tenutosi oggi, 31 maggio, a Genova. All’appuntamento annuale hanno preso parte tutti i soggetti coinvolti nella gestione e attuazione de-gli interventi, con la partecipazione di rappresentanti della Commissione Europea e dell’Autorità di Gestione del Programma; gli Organismi Intermedi, quindi Messina e le altre 13 città metropolitane, le Istituzioni interessate, gli stakeholders, le parti sociali e il partenariato di riferimento. In merito al Programma “è quello – ha detto il direttore Puccio – che destina 222milioni di fondi europei a Messina negli ambiti relativi allo sviluppo digitale, la competitività delle PMI, i servizi sociali, la rigenerazione urbana, l’ambiente e la mobilità sostenibile. Nella giornata odierna sono stai approvati gli ultimi atti regolatori, in vista della sottoscrizione dell’atto di convenzione tra Messina e l’Agenzia di Coesione che avverrà nelle prossime settimane”. Al momento stiamo concretizzando le opere del PON Metro 14-20 con vari cantieri oggi in fase di realizzazione e siamo già nella fase di progettazione delle nuove strategie per il territorio e per Messina”, ha concluso Puccio.

Obiettivo della seduta pubblica è valutare l’avanzamento di un Programma Operativo ed il suo percorso nel raggiungimento delle finalità preposte con il doppio compito di “sorvegliare” l’attuazione dei programmi e garantire ai partecipanti il confronto per la risoluzione di eventuali criticità che possono contribuire al buon andamento presente e futuro.