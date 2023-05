Messina: stelle del cinema, cultura e solidarietà alla 4ª edizione del Premio Adolfo Celi

StrettoWeb

La IV edizione del Premio Adolfo Celi, promosso dal C.I.R.S. con il patrocinio del Comune di Messina, dell’assessorato regionale al Turismo sport e spettacolo e del nuovo Imaie e con la partnership del Cesv, è stato presentato oggi a palazzo Zanca, alla presenza del sindaco Federico Basile, dell’assessore ai Grandi eventi Massimo Finocchiaro, della prorettrice al Welfare e alle politiche di genere Giovanna Spatari in rappresentanza dell’Università degli Studi di Messina, della presidente del C.I.R.S. Maria Celeste Celi e del comitato promotore dell’iniziativa. “Collaborazione, aggregazione e spirito di condivisione – ha spiegato il sindaco Basile – è quanto espresso dalle realtà che lavorano al progetto del C.I.R.S., ed è anche la linea d’azione dell’Amministrazione comunale nel suo primo anno di mandato. Il Premio Adolfo Celi è diventato un appuntamento stabile tra gli eventi organizzati in città e la quarta edizione di quest’anno sarà ancora più prestigiosa nel ricordo del grande attore messinese Adolfo Celi”.

L’assessore Finocchiaro ha ringraziato “tutti coloro che con la loro professionalità consentono l’ottima riuscita dell’iniziativa dedicata ad Adolfo Celi, attore conosciuto in tutto il mondo e originario della nostra terra. Esprimo la mia gratitudine al C.I.R.S. e all’amica Maria Celeste Celi per l’attività svolta nel campo dell’inclusione e dell’emancipazione del genere umano. Saluto infine i figli dell’attore Leonardo ed Alexandra e il regista Bisceglia, collegati da remoto, dando loro appuntamento in città in occasione del Premio”. Il parterre di ospiti vedrà quest’anno la presenza personaggi di rilievo nazionale tra cui il popolarissimo ed amatissimo attore Luca Zingaretti. Dopo il successo dello scorso anno, l’iniziativa si svolgerà in tre giornate, dal 30 giugno al 2 luglio, tra l’Università di Messina, il Marina del Nettuno Yachting Club e il Museo. si svolgerà dal 30 giugno al 2 luglio tra l’Università di Messina, il Marina del Nettuno Yachting Club e il Museo regionale di Messina. Oggi, lunedì 29, in collegamento web da Roma, sono intervenuti i figli di Adolfo Celi Leonardo ed Alexandra, il produttore televisivo e cinematografico Giannandrea Pecorelli e il regista Christian Bisceglia, che, insieme allo scrittore Mario Falcone, cura la direzione artistica della manifestazione.

Nutrito il programma dell’edizione 2023. Il 30 giugno, grazie al protocollo d’intesa siglato dal Cirs e dall’Università di Messina, si svolgerà nell’Aula Magna dell’Ateneo, a partire dalle ore 10 fino alle 18, una giornata di approfondimento su “Messina nel Cinema” con l’alternanza di illustri relatori ed esperti e la proiezione di due film con Adolfo Celi. L’ingresso è libero ed aperto a tutti, agli studenti universitari verranno riconosciuti crediti formativi. L’1 luglio il Premio Adolfo Celi si sposterà al Marina del Nettuno, dove alle 18 si terrà la tavola rotonda dal titolo “La televisione strumento educativo per favorire l’emancipazione e superare le differenze di genere”. All’appuntamento, moderato dalla giornalista Rai Antonella Gurrieri, si confronteranno sul tema Barbara Floridia, presidente commissione Vigilanza Rai; la presidente del Cirs Celi; lo psicoterapeuta Mauro Cavarra; il produttore della serie Rai “Il paradiso delle signore” Giannandrea Pecorelli, che sarà presente con gli attori del cast Alessandro Tersigni e Pietro Masotti; ed Alexandra Celi, attrice e figlia del grande Adolfo.

A seguire si terrà un concerto a cura del Conservatorio Corelli e un cocktail offerto dal Marina del Nettuno Yachting Club. Il 2 luglio al Museo alle 20 il momento clou dell’evento, con il Galà solidale, in cui verranno assegnati i Premi Adolfo Celi, che sarà condotto dai giornalisti Marika Micalizzi e Maurizio Licordari. Ritireranno il premio gli attori Luca Zingaretti e Antonella Attili, il regista Alberto Simone, il mecenate Antonio Presti, il produttore de “Il Paradiso delle signore” Giannandrea Pecorelli e il truccatore delle star Diego dalla Palma. Un premio speciale sarà attribuito all’attore e scrittore Gianluigi Focacci. Nel corso della serata sono previsti un momento musicale ed uno curato dalla “Libera compagnia del Teatro per sognare” dei detenuti-attori della Casa circondariale di Messina.

La compagnia è nata nel 2017 dal progetto “Il Teatro per Sognare” ideato da Daniela Ursino, operatrice culturale e presidente dell’Associazione D’aRteventi. Nel corso della serata del 2 luglio verranno proclamati i vincitori del concorso di cortometraggi bandito dal Cirs sul tema “Genere e generi, diversi ma uguali. Vivere la differenza come ricchezza”, aperto a registi e studenti di scuole e università. Verranno inoltre assegnati i “Premi solidarietà Cirs” a persone che si sono distinte per spirito di servizio ed attenzione al sociale. Un prezioso contributo è stato dato dall’Istituto d’Arte Ernesto Basile di Messina i cui studenti hanno realizzato i premi per gli artisti. Dopo lo spettacolo verrà offerto al pubblico un cocktail degustazione realizzato con la collaborazione dell’IIS Antonello. L’intero ricavato dell’evento sarà devoluto al Cirs e sarà destinato ai progetti di reinserimento lavorativo delle ospiti della casa famiglia. Per prenotare gli inviti è possibile chiamare il Cirs allo 090-362235.