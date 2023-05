Messina, nella Cattedrale la Festa dell’Annuncio

StrettoWeb

Sabato 20 maggio, dalle ore 21.30 alle ore 24.00, nella Basilica Cattedrale di Messina, nell’ambito del progetto pastorale “Sentinelle nella notte”, l’Ufficio Liturgico, l’ Ufficio Migrantes, l’Ufficio Missionario, l’Ufficio Insegnamento Religione Cattolica, la Pastorale Giovanile, il Seminario Arcivescovile e l’USMI propongono la festa dell’annuncio, evento che tende a coinvolgere parrocchie, movimenti, associazioni e istituti religiosi per vivere un’esperienza forte di preghiera ed evangelizzazione nel cuore della città.

Un sabato sera alternativo, in cui si potrà vivere un momento di preghiera comunitaria e un percorso spirituale personale in cattedrale, attraverso dei “pozzi” (Accoglienza, Battesimo, Parola, Preghiera, Riconciliazione, Condivisione, Evangelizzazione) che sproneranno ad andare in piazza, tra la gente, per annunciare con gioia e convinzione che “Dio è Amore”. Il momento iniziale di preghiera delle ore 21:30 sarà presieduto dal Vescovo Ausiliare Sua Ecc.za Mons. Cesare Di Pietro.