Lutto per il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina, è venuto a mancare, in un incidente automobilistico, un vigile del fuoco volontario del distaccamento di Antillo. Il Vigile, Andrea Finocchio, di 29 anni, è deceduto nella giornata di ieri, per il tragico incidente mortale per cause ancora da accertare. Il Comandante Provinciale Ing. Salvatore TAFARO unitamente a tutto il personale esprime profondo cordoglio alla famiglia.