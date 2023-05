Messina: lunedì presentazione del libro “Liberato dal mare” di Pietro Scibilia

StrettoWeb

Terzo appuntamento in programma, nell’ambito della XIII edizione del Il Maggio dei Libri 2023 – “Il mondo è un libro”, organizzato dalla I Direzione “Servizi Generali e Politiche di Sviluppo Economico e Culturale” Servizio “Cultura” Ufficio Biblioteca “Giovanni Pascoli” della Città Metropolitana di Messina. Lunedì 8 Maggio, ore 16.00, presso la Galleria d’Arte moderna e contemporanea “Lucio Barbera”: presentazione del libro “Liberato dal mare” di Pietro Scibilia, edito da Calibano. L’evento, introdotto dall’avv. Anna Maria Tripodo, Dirigente della I Direzione, vedrà un approfondito dialogo tra l’autore e la scrittrice Eliana Camaioni. Avvincente la trama che fonde elementi del romanzo di formazione, poliziesco e legal thriller, sempre condotta con un linguaggio semplice ma accattivante che cattura l’attenzione del lettore sin dalle prime pagine.

In “Liberato dal mare”, Scibilia affronta temi importanti come l’amicizia, l’amore e la giustizia, ma anche la corruzione e la criminalità organizzata. Una storia che, attraverso il personaggio di Renzo De Angelis, ci mostra come la ricerca della verità possa essere un’impresa difficile e dolorosa, ma anche necessaria per la difesa dei propri valori.

Il racconto segue le vicende dell’avvocato Renzo De Angelis e del suo amico d’infanzia Francesco Morace, detto Cico, e sullo sfondo le contraddizioni e il fascino della Sicilia degli anni ’80.

Renzo, in attesa di un importante processo, si lascia rapire dai ricordi della sua adolescenza trascorsa a San Pietro insieme a Cico. I due amici, legati dalla passione per il calcio, passano insieme gli anni dell’innocenza e della scoperta dell’amore. Anni dopo, i due si ritrovano ma le situazioni sono cambiate: Renzo è un valido sottotenente dei carabinieri e sta cercando il boss latitante Troina, mentre Cico è un giocatore di calcio professionista, accusato dell’omicidio di un ricco concessionario di auto.

Renzo, convinto dell’innocenza dell’amico, decide di prenderne le difese nonostante l’ostilità della Procura e i crescenti elementi a carico di Cico. Il rapporto tra i due si incrinerà ma seguiranno una lunga serie di vicissitudini che renderanno il testo di Scibilia avvincente fino alla fine. “Liberato dal mare” può essere interpretato sotto varie chiavi di lettura ma, in realtà, pone domande profonde sul senso della giustizia, della lotta alla mafia, della ricerca della verità, dell’amicizia e sul senso della vita stessa.

“Si tratta del mio romanzo di esordio – ha affermato Scibilia – e scrivere questo libro ha richiesto grande impegno, ma alla fine il mio lavoro ha preso forma ed è venuto alla luce così come desideravo”.

Pietro Scibilia, avvocato cassazionista, opera a Messina. “Liberato dal mare” è il suo primo romanzo, arrivato in finale in una versione ridotta nell’ottobre del 2021 al Salone del libro di Torino al Premio Letteratura per la Giustizia.