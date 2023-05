Messina: lunedì la cerimonia di inaugurazione della riqualificata Pineta Montepiselli

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Lunedì 8 maggio, alle ore 9.30, alla presenza del Sindaco Federico Basile e del CdA dell’Azienda Speciale Messina Social City, la presidente Valeria Asquini e i componenti Daniela Bruno e Silvano Arbuse, nel corso di un incontro aperto alla stampa, sarà inaugurata la Pineta Montepiselli e l’annesso spazio gioco. La Pineta, a seguito degli interventi di bonifica e di riqualificazione, verrà restituita all’intera cittadinanza per usufruire liberamente dell’area a verde, dove sono stati installati giochi per i più piccoli, panchine e una casetta per il book sharing che offrirà alle persone la possibilità di visionare i libri messi a disposizione nella casetta, al fine di favorire lo scambio culturale totalmente gratuito e nel rispetto dell’ambiente.

Inoltre all’interno della Pineta è stato realizzato uno spazio gioco in grado di accogliere un massimo di venticinque bambini, nella fascia di età compresa 18-36 mesi, fruibile dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 19.