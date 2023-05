Messina, lo “Sport è Vita onlus” conquista lo scudetto a squadre di classe 1-5

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Per il secondo anno consecutivo Lo Sport è Vita onlus di Davide Scazzieri, Carlotta Ragazzini, Giada Rossi e Silvana Chirieleison ha conquistato lo scudetto a squadre di classe 1-5. Al PalaRescifina, che ha ospitato la manifestazione iridata, in una riedizione della finale dello scorso anno a Rimini, ha prevalso per 3-0 sulla Fondazione Bentegodi di Federico Crosara e Alessandro Giardini. Nel primo singolare Ragazzini ha sempre inseguito e dal 6-9, con un break di 5-0, si è imposta nel primo parziale. Nel secondo Giardini è scattato sull’8-3, è stato rimontato (8-7) ed è salito a tre set-point, sfruttando il secondo. Alla ripresa del gioco Ragazzini è partita bene (3-0) e ha incrementato il margine (8-3), chiudendo agevolmente. La faentina ha insistito (6-3), ha perso quattro scambi consecutivi (6-7) e ha reagito incamerando gli ultimi quattro. Scazzieri ha preso subito il largo (5-1) e si è preso la prima frazione contro Crosara. Nella seconda l’imolese si è portato sul 5-2 e sul 9-3, è stato recuperato (9-6) e ha completato il suo compito. Nel terzo parziale c’è stato equilibrio fino al 5-5, poi Scazzieri ha sprintato verso il traguardo. Nel doppio Scazzieri e Rossi sono stati alle spalle di Crosara e Giardini fino al 6-7, poi hanno piazzato un filotto di 5-0. Nel secondo set dal 3-3 sono sempre stati avanti e non hanno mai rischiato i rientri degli avversari. Nel terzo sono passati dal 2-2 al 5-2 e al 7-3, sono stati riavvicinati (8-6) e dal 9-7 hanno messo a segno lo spunto decisivo.

Il secondo titolo consecutivo ha una dedica molto sentita: “Il nostro pensiero – spiega il fondatore e atleta Scazzieri – va a tutti i corregionali che sono stati colpiti dall’alluvione. Personalmente ho molti amici che hanno perso le loro case e in questi giorni sono alloggiati all’interno delle palestre. Mi auguro che molto presto potremo riprendere gli allenamenti in quegli impianti, vorrà dire che la situazione sarà tornata alla normalità. La nostra struttura di Faenza è sott’acqua e questo scudetto è una bella notizia”. Il terzo gradino del podio è stato occupato, a pari merito, dal Tennistavolo Vicenza di Eleonora Menin e Valeria Zorzetto, che è stato battuto per 3-0 dallo Sport è Vita onlus e dalla Brunetti Castel Goffredo di Michela Brunelli ed Elia Bernardi, che è stata superata per 3-1 dalla Fondazione Bentegodi.

Sul fronte individuale il titolo del singolare giovanile femminile è stato conquistato da Carlotta Ragazzini (Lo Sport è Vita onlus) che ha battuto in finale per 3-0 (11-0, 11-3, 11-2) Vittoria Anna Teresa Oliva (Tennistavolo Don Bosco Varazze). Nella gara esordienti femminile ha prevalso Maria Paola Tolu (Tennistavolo Sassari) per 3-0 (11-8, 11-5, 11-8) su Eleonora Menin (Tennistavolo Vizenza). Campione esordienti maschile si è laureato la testa di serie n. 1 Manuel Fortuzzi (Tennistavolo Vallecamonica), che ha superato in semifinale per 3-0 (11-5, 11-5, 11-2) il n. 4 Ivan Gaias (Tennistavolo Quartu) e in finale per 3-0 (11-3, 11-7, 11-9) il n. 2 Andrea Paolo Passerini (Nerviano Tennistavolo), che nel turno precedente aveva eliminato per 3-2 (4-11, 11-8, 11-7, 8-11, 12-10) il n. 3 Giovanni Pilia (Tennistavolo Quartu).