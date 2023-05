Messina, la proiezione del cartone “La gabbianella e il gatto” conclude la rassegna “autism friendly”

StrettoWeb

Con la proiezione del cartone “La gabbianella e il gatto”, si concluderà domenica 14 maggio alle ore 11.00 alla Multisala Apollo “Nel blu dipinto di blu, vieni al cinema anche tu – Proiezioni autism friendly screening”, la prima rassegna cinematografica di Messina dedicata ai bambini speciali. Questa iniziativa è organizzata da Loredana Polizzi, Presidente dell’Associazione Spazio Arte, Marco Bonanno e Angela Rizzo.

In sala sono previste luci soffuse, volume più basso, libertà di movimento, sottotitoli per non udenti e possibilità di portare il cibo da casa. Le proiezioni sono aperte a tutti, anche ai bambini normodotati, perché l’obiettivo principale di questo progetto è l’inclusività.

Per i bambini con disabilità l’ingresso sarà gratuito, per tutti gli altri e per i genitori o accompagnatori il costo sarà ridotto a 5€.

“Una rassegna che sta ottenendo molte adesioni e grande apprezzamento a Messina e che sicuramente sarà replicata anche il prossimo autunno. Il nostro obiettivo, con l’adeguato supporto delle Istituzioni, è quello di realizzare questo progetto anche in altre città”, dichiara Loredana Polizzi.

Fra i partner figurano il Comune di Messina, la Fondazione Bonino Pulejo, Anpit (Associazione Nazionale per l’Industria e il Terziario), l’Asp di Messina, il Policlinico, l’Università di Messina, l’Associazione Spazio Arte e Cittadinanza Attiva.