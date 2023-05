Messina, hackerata la pagina facebook “Stretto di Messina”: chiesta l’archiviazione

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“È stata depositato, in data 08/05/2023, dagli Avvocati Francesco Rizzo e Salvatore De Natale l’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina in merito alla denuncia presentata da Deborah Ricciardi per l’accesso abusivo alla pagina Facebook del Centro per il Recupero della Fauna Selvatica “Stretto di Messina” avvenuto nella notte tra il 15 e il 16 settembre dello scorso anno”. Lo affermano in una nota gli Avvocati Salvatore De Natale e Francesco Rizzo.

“Era stata infatti “hackerata” la pagina social del Centro che ormai da anni svolge una preziosa attività a tutela delle diverse specie viventi nei Peloritani e nella Sicilia Orientale. Tuttavia, nonostante le denuncia presentate dalla Rappresentante legale del Centro, la Procura della Repubblica di Messina ha formulato richiesta di archiviazione del caso non ravvisando la possibilità di individuare i possibili responsabili del reato”.

“Esaminato il fascicolo depositato dalla Procura, gli Avvocati Francesco Rizzo e Salvatore De Natale del team “I Legali di Mare di Futuro”, hanno ritenuto illegittima la richiesta e sollecitato ulteriori e approfonditi accertamenti anche indicando atti di indagine suppletiva, non essendo stata svolta alcun tipo di attività investigativa per l’individuazione dei presunti autori”.

“Il Centro Recupero Fauna Selvatica di Messina merita il dovuto riconoscimento per l’importante attività sociale e ambientale svolta dai volontari che veniva messa in luce anche grazie alla pagina social, oggi hackerata, che contava più di 10 mila follower”.