Messina, i giovani attori dell’IC E. Vittorini sul palco con “Teatral…mente Uguali”

“Il 30 maggio, al palacultura, porteremo in scena diverse rappresentazioni di temi attuali quali il bullismo, la violenza sulle donne, inclusione ed accettazione della disabilità. Lo dichiara Giusy Oliva, presidente dell’associazione “Il sogno di Morgan” di Messina. “E’ la prima edizione di un progetto che vorremmo far crescere coinvolgendo diverse scuole per poi presentarli a fine percorso in favore di Morgan perché il contributo volontario che viene donato è devoluto per la difficile raccolta fondi per acquistare un esoscheletro costosissimo. Patrocinato dal comune di Messina( di cui ringraziamo la nuova amministrazione per il sostegno solidale) presenteremo al palacultura i ragazzi dell ic Elio Vittorini, giovanissimi attori che si sono approcciati per la prima volta al teatro. Il nostro laboratorio è particolarmente dedicato all inclusione dei ragazzi speciali e Morgan sarà sul palco a dimostrazione che si deve guardare oltre i nostri occhi”.