Messina: “giornata nazionale dello Sport”, domani la presentazione a Palazzo Zanca

Presenti il sindaco Federico Basile e l’assessore alle Politiche sportive Massimo Finocchiaro, domani, mercoledì 31 maggio, alle ore 10, nella sala Falcone Borsellino a palazzo Zanca a Messina, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione dell’evento “Giornata nazionale dello Sport”, in programma domenica 4 giugno, in piazza Unione Europea. All’incontro con i giornalisti parteciperanno per il Coni Sicilia la vicepresidente Cristina Correnti, il fiduciario Francesco Giorgio ed il responsabile tecnico provinciale Sergio Naccari, la presidente della Ssd UniME Sport Silvia Bosurgi ed i rappresentanti delle federazioni sportive, degli enti di promozione sportiva delle associazioni Benemerite e delle associazioni sportive partecipanti.