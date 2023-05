Messina, “Siam mica qui a farci salvare dai Panda!”: una giornata con Michele Dotti

StrettoWeb

Il 24 maggio 2023 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 Giornata Speciale di Futuri Cittadini Responsabili di AssoCEA Messina APS con Michele Dotti in occasione della Giornata Europea dei Parchi! Con l’organizzazione del Nodo InFEA della Città Metropolitana di Messina ed il patrocinio del Sindaco del Comune di Messina, Federico Basile e condiviso con l’Assessore alle Politiche Giovanili, Liana Cannata, alle Politiche Ambientali Francesco Caminiti ed alla Pubblica Istruzione Massimo Finocchiaro e della Fondazione ITS Albatros ed inserito in Messina 2030 – Green Events, si svolgerà a Messina il 24 maggio 2023 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso l’Auditorium Monsignor Fasola “Siam mica qui a farci salvare dai Panda!”.

Chi è Michele Dotti

Michele Dotti è un EducAttore, scrittore, formatore che sin da bambino ha imparato l’amore per la natura, il valore dell’amicizia, il piacere del gioco e il dispiacere degli sbuccioni nelle ginocchia. Da quando aveva 18 anni è impegnato nella solidarietà internazionale in Africa, dove è stato più di 20 volte, seguendo come volontario tanti progetti di cooperazione, per l’autonomia alimentare, per i diritti dell’infanzia, per le donne… questa esperienza ha cambiato profondamente il Suo modo di vedere il mondo e Lo ha portato a capire che le cose possono cambiare!

Ha compreso così – praticandoli – i valori della giustizia, della solidarietà, della pace, dell’intercultura e maturato una empatia verso tutti i fratelli, vicini e lontani. Sono questi i valori che cerca di promuovere ogni giorno nella mia intensa attività educativa e culturale. Incontra infatti ogni anno migliaia di alunni negli spettacoli formativi e centinaia di insegnanti nei corsi di formazione che promuove in tutta Italia. È un impegno che porta avanti con spirito giocoso (e contagioso!), convinto che sia questo il segreto della felicità e dell’eterna giovinezza. In parallelo all’attività di solidarietà concreta in Africa, ha sempre cercato di portare avanti un lavoro di ricerca e di approfondimento culturale in Italia, lavorando in particolare sugli stereotipi e sui pregiudizi e proponendo sempre una visione propositiva rispetto ai problemi.

Michele Dotti gestisce un blog personale (www.micheledotti.it) e una ricca pagina di Facebook (www.facebook.com/micdotti) e collabora con diverse riviste educative e del mondo della solidarietà. Ha scritto una dozzina di saggi sulle tematiche della mondialità, dell’intercultura, dell’impegno civile, fra i quali “La tela del ragno”, “Non è vero che tutto va peggio” (con Jacopo Fo), “L’anticasta” (con Marco Boschini), “Dudal Jam: a scuola di pace” e “Sbagliando non s’impara”, editi dalla EMI di Bologna e “Educare, amare e saltare nelle pozzanghere” per l’editrice Kaleidos.

E’ Direttore della rivista “L’Ecofuturo Magazine”, un bimestrale distribuito gratuitamente online, che vanta le migliori firme del giornalismo ecologista italiano e racconta le eccellenze in fatto di ecotecnologie, progetti virtuosi e scelte consapevoli. Da qualche anno è protagonista anche nel campo della produzione video, con inchieste e reportage. Fra queste una “Una scuola diversa è possibile”, per RaiNews24 e una miniserie di tre reportage su Legalità, Intercultura ed Energie rinnovabili per TV2000. E quindi lo definiamo Amico dei Futuri Cittadini Responsabili 2.0 ed un “sognatore instancabile”!

Per le Scuole di Messina, visto il numero limitato dei posti, è necessario prenotare inviando una email a: ceamessina@tiscali.it con numero alunni e numero accompagnatori. Per dettagli ed informazioni: www.futuricittadiniresponsabili.it. Locandina scaricabile all’indirizzo: https://bit.ly/3Mbfdvg. E’ un evento del Festival dello Sviluppo Sostenibile della Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS)!