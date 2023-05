Messina: via alla gara per i lavori di riqualificazione del Waterfront

StrettoWeb

L’Autorità di Sistema dei Porti dello Stretto ha pubblicato il bando di gara per i lavori di riqualificazione del Waterfront della città di Messina nelle aree libere della zona ex fiera per il collegamento con la passeggiata a mare.

L’importo complessivo dei lavori è di 5.316.715 di cui 5.214.960 per importo dei lavori a base d’asta. Compresi oneri, iva e fondi a disposizione l’appalto vale oltre 7 milioni di euro. Le offerte dovranno arrivare entro il 12 giugno prossimo, mentre la ditta che vincerà avrà 13 mesi per completare tutta l’opera.