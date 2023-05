Messina Futsal, sconfitta per 2-1 contro Ischia nell’andata delle semifinali playoff

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Il Messina Futsal è stato superato di misura (2-1) dalla Virtus Libera Isola d’Ischia nell’andata della semifinale playoff di serie B di calcio a 5. Sabato 20 maggio è in programma, nella città dello Stretto, la partita di ritorno, che deciderà la compagine qualificata alla finale.

Dopo un propositivo inizio gara dei peloritani, campani in vantaggio al 5’ grazie al gol di Moraes, che insacca la sfera con un tiro da fuori area. La reazione degli ospiti pecca di precisione nelle battute di Morad Malouk, che avrebbero meritato un altro esito. Benny Costanzo manca, invece, la “zampata” risolutiva in area. A pochi secondi dalla fine del tempo, Costanzo ruba un pallone a centrocampo, si invola sulla destra e pareggia di forza, dedicando il gol all’infortunato compagno di squadra Daniele De Luca.

Nella ripresa, dopo un salvataggio di Everton Guarnieri, nei pressi della linea, è sempre Moraes a colpire; da una rimessa laterale, fa partire una staffilata destinata sotto l’incrocio. Il Messina Futsal si proietta in avanti, ma rischia di capitolare in contropiede con i padroni di casa che colpiscono prima un palo e poi la traversa.

Nell’altro incontro, che riguarda questo accoppiamento, la Canottieri Belluno si è imposta per 5-1 sul campo della Drago Acireale. Le formazioni vincitrici accederanno al doppio confronto, che metterà in palio l’agognata promozione in A2.