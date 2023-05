Messina: oggi i funerali del giovane Andrea Finocchio, conducente indagato per omicidio

StrettoWeb

Un giorno triste per la comunità di Santa Teresa di Riva, nel messinese, che piange oggi uno dei suoi figli, Andrea Finocchio, morto lo scorso 9 maggio in un incidente a Lascari. I funerali si terranno oggi proprio nel suo paese natale: la salma è giunta a casa ieri pomeriggio, a seguito dell’esame autopotico a cui è stata sottoposta. Il ragazzo, 29 anni, era passeggero in una Toyota Yaris che si è andata a schiantare contro le Villette del posto, risultandogli fatale. Iscritto nel registro degli indagati il conducente, di 37 anni, denunciato per omicidio stradale aggravato. Secondo gli esami tossicologici eseguiti dai Carabinieri di Cefalù, l’uomo era alla guida del veicolo in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti: oltre alla denuncia, le autorità hanno disposto il ritiro immediato della patente in attesa di proseguire con le indagini.