Messina: domani la presentazione delle nuove pensiline ATM

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Domani, martedì 30 maggio, alle ore 11, al capolinea ZIR di via Orso Corbino a Messina, nel corso di un incontro aperto alla stampa, sarà presentato alla cittadinanza il nuovo look del percorso tranviario. All’appuntamento, presente il sindaco Federico Basile, prenderanno parte il vicesindaco e assessore alla Mobilità urbana Salvatore Mondello, il direttore generale del Comune Salvo Puccio unitamente al presidente di ATM SpA Giuseppe Campagna e i vertici aziendali. Le nuove pensiline che arredano la linea tranviaria urbana sono frutto di una iniziativa lanciata nei mesi scorsi, nell’ambito della campagna di comunicazione promossa dell’amministrazione comunale denominata “This is Messina”, finalizzata ad offrire ai viaggiatori un riparo più confortevole con l’obiettivo di sensibilizzarli al rispetto civico e offrire al tempo stesso, in particolare ai turisti, la possibilità di ammirare le immagini relative alle bellezze architettoniche, monumentali e paesaggistiche di Messina unitamenti ai prodotti tipici della città, che decorano le pensiline dislocate lungo la linea tranviaria da sud a nord e viceversa.