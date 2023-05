Messina: domani a palazzo Zanca la presentazione della “Notte Mariana”

StrettoWeb

Presenti il sindaco Federico Basile e l’assessore alla Cultura Enzo Caruso, domani, martedì 30, alle ore 9.45, nella sala Falcone Borsellino a palazzo Zanca, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’evento “Notte Mariana”, in programma il 2 giugno dalle 19.30 alle 24, in occasione della festa cittadina in onore della Madonna della Lettera. All’incontro con i giornalisti interverranno il presidente del Cid Fortunato Marino, il delegato per le attività culturali Marco Grassi, don Vincenzo Majuri, direttore dell’ufficio Diocesano per le Confraternite e la dott.ssa Grazia Musolino, storico dell’arte. L’evento è promosso dal Centro Interconfraternale Diocesano con il patrocinio del Comune di Messina.vTra gli appuntamenti in cartellone l’apertura straordinaria dalle 20 alle 23 della stanza del sindaco Basile per una visita guidata ai due dipinti della Madonna della Lettera.

In contemporanea saranno promossi eventi culturali in Cattedrale e nelle Chiese Catalani, San Giuseppe, Santa Caterina e Sant’Elia. In piazza Duomo l’allestimento del tappeto artistico “Vo set ipsam civitatem benedicimus”, a cura del gruppo Amici dell’Arte – parrocchia Santa Maria di Porto Salvo di Santa Teresa di Riva.