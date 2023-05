Messina, l’Atm ha ospitato sui propri mezzi i ragazzi speciali dell’Associazione “Meter e Miles”

StrettoWeb

L’Azienda dei trasporti di Messina, nella giornata in cui si celebra proprio in città la “festa dell’inclusione”, ha ospitato sui propri mezzi i ragazzi speciali dell’Associazione “Meter e Miles” nell’ambito del progetto “Mobilità senza barriere” per favorire l’uso dei mezzi pubblici, senza alcuna limitazione, alle persone diversamente abili. Si tratta di un progetto ideato e realizzato dall’Associazione Ferrovie Siciliane di Messina. I ragazzi speciali, in totale autonomia, hanno effettuato un viaggio su un autobus in normale servizio per raggiungere e visitare i luoghi storici di Messina.

L’obiettivo del progetto è di scardinare i pregiudizi avvalorando che la mobilità è per tutti. L’iniziativa è volta a sensibilizzare le persone sul tema della diversità e del suo valore, dei diritti inalienabili di ogni essere umano, indipendentemente dalla condizione fisica, psichica, sensoriale, sociale.