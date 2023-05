Messina: all’Auditorium Fasola l’incontro “Siam mica qui a farci salvare dai Panda!”

StrettoWeb

Patrocinato dal Comune di Messina, si terrà domani, mercoledì 24, dalle ore 10 alle 12, presso l’Auditorium Fasola in via San Filippo Bianchi 30, l’incontro di educazione ambientale “Siam mica qui a farci salvare dai Panda!”. L’evento, condiviso dagli assessori alle Politiche giovanili Liana Cannata, alla Pubblica istruzione Massimo Finocchiaro e alle politiche ambientali Francesco Caminiti, ripercorre in modo ironico alcune tappe della vita dell’educAttore Michele Dotti, scrittore e formatore, che tratta i principi vitali fondamentali alla base della vita in natura attraverso una riflessione ironica e coinvolgente sul cambiamento, sulle emozioni, sull’ecologia e sull’educazione. L’incontro, ad ingresso gratuito, rientra tra le iniziative formative del nodo Infea della città metropolitana di Messina, in occasione della Giornata Europea dei Parchi. Partecipazione con prenotazione a ceamessina@tiscali.it .