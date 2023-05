Messina: a Piazza Unione Europea la giornata nazionale dello sport “Dal gioco ai giochi”

StrettoWeb

Presente il sindaco di Messina, Federico Basile, è stata illustrata oggi a palazzo Zanca la giornata nazionale dello sport “Dal gioco ai giochi”, in programma domenica 4, in piazza Unione Europea. All’incontro con i giornalisti hanno preso parte per il Coni Sicilia la vicepresidente Cristina Correnti, il fiduciario Francesco Giorgio ed il responsabile tecnico provinciale Sergio Naccari, la presidente della Ssd UniME Sport Silvia Bosurgi ed i rappresentanti delle federazioni sportive, degli enti di promozione sportiva delle associazioni Benemerite e delle associazioni sportive partecipanti.

“Domenica a Messina e in altre città italiane – ha evidenziato il sindaco Basile – si potrà vivere un’altra ricca ed intensa giornata di sport in un clima di assoluta collaborazione tra il Comune di Messina, il Coni, le associazioni e le società sportive. La peculiarità della manifestazione consentirà di riunire ventuno discipline sportive in un unico ambiente, cioè in piazza Unione Europea. Sarà quindi un’occasione didattica in quanto chi giocherà potrà seguire anche la pratica di altri sport ed appassionarsi. E’ un piacere ospitare queste manifestazioni che regalano momenti di aggregazione e di unione nel segno della gioia, della spensieratezza e della sana competizione. Ringrazio tutti i presenti per l’organizzazione e l’assessore Massimo Finocchiaro, assente per motivi istituzionali”. “Obiettivo dell’evento – ha aggiunto Francesco Giorgio – è la promozione delle discipline sportive e la loro pratica. Domenica in piazza Unione Europea ci sarà lo sport olimpico”.

Le attività sportive si svolgeranno dalle ore 9.30 alle 13, prevedendo atletica leggera, baseball e softball, canottaggio, fitness, gimkana ciclistica, ginnastica artistica, gioco sport, hockey, indoboard, judo, karate, kickboxing, muay thai, pallacanestro, pallamano, pallavolo, softair, tennis, tennistavolo, vela e rugby. Il Servizio Mobilità Urbana, per consentire lo svolgimento della manifestazione, ha disposto per domenica 4 giugno, dalle ore 7 sino alle 14, i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, e di transito veicolare in via Argentieri (tratto di strada antistante palazzo Zanca), tra le vie Consolato del Mare e San Camillo.